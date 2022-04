Dr Sex: «Dois-je accepter mon compagnon tel qu'il est?»

Quand j'aborde le sujet avec lui, il me répond que le romantisme, ce n'est pas son truc. C'est pourquoi je me demande s'il n'a pas juste fait des efforts au début pour parvenir à ses fins. Car il a désormais ce qu'il voulait et n'a plus à faire d'efforts.

Cela fait plus de deux ans que je suis en couple. Au début, tout était merveilleux. Mon partenaire s'est battu pour conquérir mon amour. Tous les jours, nous nous envoyions des messages d'amour romantiques. Mais depuis que nous avons emménagé ensemble il y a quelques mois, le romantisme s'est envolé. À part cela, il me convient parfaitement!

Réponse de Dr Sex

Je ne pense pas que ton compagnon ait froidement mis un plan à exécution et qu'il se repose désormais sur ses lauriers dans la relation, bien au contraire. Au début, il était sans doute totalement épris et te faisait part, quasiment 24h/24, de ses pensées et de ses sentiments.

Mais comme tous les sentiments, le sentiment amoureux évolue, lui aussi, avec le temps. Soit il aboutit au désenchantement et l'on passe à autre chose, soit l'exubérance se transforme en amour chaleureux et en relation engagée, ce qui semble être votre cas.

Je peux comprendre que, comme c'est le cas pour toi, cette transition soit difficile à vivre. L'intense proximité et le fait de réduire l'univers au seul être aimé doivent évoluer. Ce qui était encore agréable 24 heures sur 24 il y a peu devient quelque chose de plus ordinaire et de plus monotone. Les vieux doutes et les vieilles peurs refont surface et demandent à être analysés. Tout cela requiert des efforts.