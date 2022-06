Dr Sex: «Dois-je avouer mes sentiments à mon ex?»

Il est vraiment très attentionné. Quand je publie une nouvelle photo de profil, il me fait des compliments. Quand je mets en ligne une nouvelle photo de moi sur les réseaux sociaux, il est le premier à la liker. Il m’envoie des textos presque tous les jours. Le soir, il me souhaite bonne nuit et le matin, il me demande si j’ai bien dormi. Il s’inquiète toujours de savoir comment je vais et où en est ma blessure faite au sport.

Or, nous ne sommes pas gouvernés par des rois et des reines et notre monde n'est fait ni de gnomes, ni de fées. Les miracles y sont aussi rares que les personnes qui savent en faire. Et c’est pourquoi les ex-petit(e)s ami(e)s ne se transforment pas non plus en partenaires de vie parfait(e)s! Ton ex a peut-être changé. Toi aussi, d'ailleurs. Tu n'es sans doute plus la même qu'à l’époque où vous étiez en couple. Or, quelques textos qui mettent du baume au cœur ne suffisent pas à former le socle d'un nouveau départ d'une vie à deux.