Dr Sex: «Dois-je lui dire que je suis amoureuse de lui?»

Question d'Ellen (23 ans) à Dr Sex

Réponse de Dr Sex

Chère Ellen,

Je ne comprends pas l'hésitation dont font preuve certaines personnes dans la gestion de leurs sentiments. Ni que l'on puisse se taire par peur d'être déçu(e), surtout lorsque le drame émotionnel bat déjà son plein. Est-il effectivement plus facile de rester dans l'incertitude pendant des semaines et des mois, que de faire un pas courageux en avant et d'être ensuite fixé(e)?

Les sentiments profonds mais non exprimés sont toujours source de confusion, quel que soit le contexte dans lequel ils apparaissent. C'est un peu comme si l'on vivait dans deux mondes, avec d'un côté, la réalité matérielle visible et tangible, et de l'autre, la dimension non moins influente, mais diffuse et dynamique des émotions.

Mais le théâtre de tout ce qui se passe dans le présent, c'est la vie. Pendant qu'on se laisse piéger par l'incertitude et qu'on réfléchit à ce que l'on doit faire, les jours passent. Quel est l'intérêt de passer son temps à avoir des pensées blêmes, alors qu'il y a tant à aimer, à rire et à apprendre?

Tu n'as aucune raison de ne pas lui faire part de tes sentiments. La manière dont il réagira n'a pas d'importance et ne doit donc pas te préoccuper. Il fera de toute façon ce que bon lui semble. Mais en allant jusqu'au bout de ce qui compte pour toi et en l'exprimant, tu laisses parler ton cœur, ce qui te permettra d'y voir plus clair.

En ouvrant ton esprit, en exposant tes sentiments et en te laissant aller, tu te sentiras plus légère et plus détendue. Sans compter que tu pourras à nouveau consacrer davantage ton énergie et tes pensées aux choses de la vie qui sont tout aussi importantes, sinon plus importantes. Bon courage!