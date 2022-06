Dr Sex: «Dois-je lui parler de ma consommation excessive de cocaïne?»

La petite amie de Mirco l'a quitté, ce qu'il a du mal à accepter. Le manque de communication en est en partie la cause. Il se demande s'il doit désormais jouer cartes sur table.

Mon ex-petite amie, dont je suis séparé depuis peu, me reprochait constamment de ne pas lui prêter assez d'attention et de la délaisser. Il y a un mois, nous avons eu une grosse dispute, parce que j'avais oublié quelque chose d'important à ses yeux.

Quand nous nous sommes revus la fois d'après, après une longue pause dont elle était à l'initiative, elle a rompu. Elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours et qu'elle tenait beaucoup à moi, mais que, sachant que tout finirait de toute façon par une dispute, elle avait décidé de mettre un terme à notre relation.

Depuis, je suis totalement bouleversé, même si je sais que j'ai fait beaucoup de mal. De mon côté, il y a clairement eu un manque de communication. Chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal et qu'on ne m'a jamais apprise à faire. De plus, je lui ai caché ma consommation excessive de cocaïne. Dois-je lui avouer tout cela la prochaine fois que je la revoie ou dois-je tirer un trait sur elle?

Je suis désolé que ta relation se soit terminée de cette façon et je te souhaite beaucoup de courage et de force pour affronter cette séparation!

Je trouve a priori ton idée de jouer cartes sur table bonne. Ceci dit, je doute que le moment où tu envisages de le faire soit le bon et je vais t'expliquer pourquoi.

Si je te comprends bien, le but est de convaincre ton ex-petite amie que tu reconnais ta part de responsabilité dans l'échec de votre relation, afin de l'amener à revenir sur sa décision…

La première partie de ta stratégie, qui consiste à l'informer de tes capacités limitées en matière de communication, est tout à fait sensée. Si tu peux, en plus, lui assurer de manière crédible que tu veux changer et apprendre, elle devrait au moins être tentée de reconsidérer la question.

Mais il est quasiment certain qu'aborder le sujet de ta toxicomanie réduirait à néant tout le travail accompli en amont et serait pour toi un retour immédiat à la case départ, ce qui n'est sans doute pas ce que tu souhaites! Cela ne signifie pas que tu doives cacher à jamais ta consommation excessive de cocaïne et ne parler que de ton problème de communication. Je veux simplement t'inviter à avancer consciemment, pas à pas.