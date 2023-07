Doit-on craindre la création de tourbillons de poussière?

Précisément les conditions idéales pour que se forme ce tourbillon. «Des conditions météo chaudes et calmes, avec un vent faible et beaucoup d'ensoleillement», détaille Luca Mathias, météorologue chez MeteoLux. Ajoutons-y «une surface très sèche et fortement réchauffée». Mais alors que les températures ont été très élevées ces derniers temps et que le réchauffement global semble s'installer, ces tourbillons peuvent-ils devenir plus fréquents?