Au Luxembourg: Doit-on empêcher les motards de slalomer entre les voitures?

Tout usager de la route a déjà vécu cette scène. Une moto qui se fraye un chemin entre les autres véhicules coincés dans un embouteillage. Avec toujours la crainte d'un changement de file et d'une collision. Pour lutter contre cette pratique évidemment périlleuse, l'Automobile Club du Luxembourg a engagé des discussions avec le ministère des Transports, pour instaurer officiellement une file dédiée aux motards, dans certaines situations. «Nous avons fait bouger le sujet», estime l'ACL, même si ces échanges sont désormais… au point mort.

«Un audit a été commandé, les résultats serviront de base à la position du ministère», glisse une source à L'essentiel. Difficile de connaître, donc, l'avis officiel du gouvernement sur la question, même si le fait de temporiser est déjà un élément de réponse. «La remontée des files n'est pas encadrée, plaide l'ACL. Et on ne parle pas uniquement du gain de temps, une file dédiée serait aussi un gage de sécurité. Et sur le plan mécanique aussi, pour éviter la surchauffe».