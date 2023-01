Doit-on mettre fin aux promotions entre les soldes officiels?

Dans sa parfumerie, des produits seront à saisir à moitié prix, d'entrée de jeu. «Ce ne sont pas des réductions que l'on fait le reste de l'année, d'habitude ça ne dépasse pas 35%», poursuit la vendeuse. Les soldes ne seraient donc pas qu'un simple prolongement des promotions que l'on trouve désormais toute l'année? «Non, nous appliquons des réductions propres aux soldes officiels en hiver et en été. Les gens le savent et lundi, il y aura beaucoup de monde», balaye-t-elle.

«Les télés, c'est ce qui fonctionne le mieux»

Même son de cloche dans le rayon hi-tech d'une grande surface à Differdange. Ici, des téléviseurs jusqu'à 65 pouces seront bradés, et ça non plus on ne le voit pas en dehors des soldes. «Les télés, c'est ce qui fonctionne le mieux», note la responsable. Dès 6h ce lundi matin, le rayon a été préparé spécialement pour les soldes, rognant sur une majorité de l'entrée du magasin. Impossible de passer à côté, en somme. «Il y a aussi d'autres produits d'électroménager soldés, des stocks qui dorment en réserve et qui nous coûtent de l'argent», explique la jeune femme. D'où la nécessité d'appliquer des réductions, pari gagnant pour le commerce et pour le client.