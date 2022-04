Grammies 2022 - Doja Cat s’est rendue aux toilettes au pire moment

Pour les récompenses, on retiendra de la 64e édition des Grammy Awards les cinq prix remportés par le jazzman afro-américain Jon Batiste, qui a par ailleurs annoncé s’être marié secrètement en février 2022 avec Suleika Jaouad. On se souviendra aussi des trois récompenses délivrées à la Californienne Olivia Rodrigo ou encore des trois statuettes de gramophone attribuées à Foo Fighters, formation qui pleure son batteur et qui n’avait pas fait le déplacement à la cérémonie qui s’est tenue à Las Vegas.