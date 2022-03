Protection des animaux : Dolce & Gabbana renonce à la fourrure animale

La marque italienne emboîte le pas à d’autres grands noms de la mode. Elle utilisera des matières artificielles.

Afin de «préserver le travail et le professionnalisme des maîtres fourreurs», Dolce & Gabbana «continuera à collaborer avec eux» afin de créer des «vêtements et accessoires en fourrure écologique, en utilisant matériaux recyclés et recyclables». Ces dernières années, les grandes maisons italiennes Prada, Armani, Gucci, Versace, Furla et Valentino ont banni de leurs collections la fourrure animale. Moncler l'a annoncé à son tour mardi dernier.