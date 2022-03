Dom’ avoue avoir eu une «amourette» avec Ségo

Dominique de Villepin était un peu plus qu’un camarade de l’ENA pour l’ancienne candidate à la présidentielle. Il n’a d’ailleurs pas éludé la question, lundi, sur le plateau du Grand Journal.

Comme tous les invités de Michel Denisot, l’ex -Premier ministre s’est soumis à la «Boîte à questions» des téléspectateurs et à la question «Le film de Canal + sur l’ENA suggère que vous avez eu une petite amourette avec Ségolène, c’est vrai ?». Réponse du diplomate: «Elle me mérite, elle était belle et elle le reste»…