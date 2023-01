Football: Domenico Tedesco devrait être le prochain sélectionneur de la Belgique

La fédération n'a pas encore confirmé cette information, tenue par ailleurs par le feu vert que doit lui donner son conseil d'administration dans les prochains jours, d'après les quotidiens Het Laatste Nieuws et La Dernière Heure. L'entraîneur de 37 ans doit encore trouver un accord pour être libéré par son ancien club, le RB Leipzig, qui l'a licencié en septembre 2022 mais qui paie encore son salaire.

Le Belge Frank Vercauteren est lui pressenti pour devenir le nouveau directeur technique de la fédération, une fonction que Roberto Martinez, qui a quitté son poste après l'élimination de la Belgique au 1er tour du Mondial 2022, cumulait avec celle de sélectionneur. Candidat surprise, l'ancien coach de Schalke 04 (2017-2019), du Spartak Moscou (2019-2021) et du RB Leipzig, faisait figure de favori ces derniers jours parmi les candidats retenus par le groupe de travail de la Fédération belge.

Le Néerlandais Peter Bosz, libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais en octobre dernier, était l'autre candidat cité dans les médias locaux ces derniers jours tandis que les pistes menant au Français Thierry Henry et au Néerlandais Louis van Gaal n'étaient plus d'actualité. La Belgique, éliminée dès le premier tour du Mondial-2022, doit disputer son premier match des qualifications pour l'Euro-2024 le 24 mars prochain en Suède, avant un match amical face à l'Allemagne quatre jours plus tard.