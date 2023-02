Football : Domenico Tedesco nommé sélectionneur d'une Belgique dans le doute

Domenico Tedesco succède à la tête des Diables rouges à l'Espagnol Roberto Martinez, qui avait présidé aux destinées d'une «génération dorée», celle des De Bruyne, Lukaku, Courtois et autres Hazard, la conduisant à la troisième place du Mondial-2018 mais sans jamais emporter de titre. Son successeur, âgé de 37 ans, était annoncé depuis plusieurs jours après une valse de noms autrement plus ronflants. Il sera épaulé par l'ancien milieu d'Anderlecht et des Diables Rouges, Franky Vercauteren, nommé directeur du football.