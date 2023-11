Le Luxembourg en alerte à partir de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche

La tempête Domingos passera sur la France à partir de samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, puis touchera le Luxembourg, quelques heures seulement après le passage de la tempête Ciaran sur le pays. Des vents forts et de la pluie sont attendus et MeteoLux a placé tout le Grand-Duché en alerte à partir de 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. La plus grande vigilance est demandée jusqu'à dimanche vers 18h.