Affaire Bernard Tapie : Dominique Tapie est ruinée et vit avec moins de 800 euros par mois

Il y a un an exactement, le 3 octobre 2021, Bernard Tapie mourait des suites d’un cancer. Le célèbre homme d’affaires et politicien français avait notamment été propriétaire d’Adidas et de l’Olympique de Marseille. Si son décès devait mettre fin aux poursuites à son égard sur l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, les sociétés de Bernard Tapie ont été condamnées à payer environ 400 millions d’euros aux structures gérant le passif du Crédit Lyonnais. Or, la veuve de Bernard Tapie, Dominique Tapie, était engagée dans la société. Elle a donc été condamnée solidairement à rembourser cette somme, comme le révèle BFMTV ce lundi.