«Dommage, Vladimir»: Quand Hillary Clinton raille Poutine sur l’élargissement de l’Otan

Getty Images via AFP

«Dommage, Vladimir, tu l’as cherché»: l’ancienne chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton, a raillé mardi le président russe Vladimir Poutine, à propos de l’élargissement de l’Otan depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou. L’ancienne diplomate s’exprimait au département d’Etat où son portrait officiel a été dévoilé, accompagnée de l’ancien président Bill Clinton et de l’actuel secrétaire d’Etat Antony Blinken.

«C’était un véritable sujet de discorde. Et nous avons toujours dit que personne n’est contraint d’adhérer à l’Otan, que les gens choisissent et veulent adhérer à l’Otan», a-t-elle affirmé dans un bref discours. La Finlande, qui en est devenue membre cette année, et la Suède, toujours en attente, ont cherché à rejoindre l’alliance militaire occidentale après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, tournant la page de décennies de neutralité.