Donald Duck va souffler ses 75 bougies

L'un des personnages fétiches de Walt Disney, celui à qui la vie ne cesse de jouer des tours mais qui se bat contre l'adversité avec toujours la même énergie, fête ce mardi son anniversaire.

Donald devient un héros de dessin animé à part entière à partir de 1937. Il est alors rejoint par ses neveux Riri, Fifi et Loulou, et par la fidèle Daisy, dont on connaît cependant mal le degré d'intimité avec ce gentil anti-héros. 1947 voit apparaître l'Oncle Picsou et sa devise: «Plutôt riche et en bonne santé que pauvre et malade».