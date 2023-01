Réseaux sociaux : Donald Trump bientôt de retour sur Facebook et Instagram

En juin 2021, Facebook avait décidé que l’exclusion durerait deux ans, et que le milliardaire républicain ne pourrait revenir que quand les «risques pour la sécurité du public» auraient «disparu». La suspension «ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice ou à toute autre personne qui ne mérite pas de sanction!» a réagi Donald Trump depuis son compte sur Truth Social, le réseau social qu’il a lancé l’an dernier.

Campagne électorale

«Trump a besoin de (Facebook) pour lever des fonds»

Meta a pris «la bonne décision. Qu’on le veuille ou non, M. Trump est l’une des principales figures politiques du pays et il est dans l’intérêt du public d’entendre ce qu’il a à dire», a réagi Anthony Romero, le directeur de la puissante association de droits civiques ACLU. Il note en outre que «certains des messages les plus choquants que Trump ait postés sur les réseaux sociaux ont servi de preuves contre lui et son administration dans le cadre de poursuites en justice».