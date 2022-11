Aux États-Unis : Donald Trump de retour sur Twitter grâce à Elon Musk

La décision d’Elon Musk devrait susciter des vagues dans la société et la politique américaines.

«Le peuple s’est exprimé. Trump va être rétabli», a tweeté le fantasque entrepreneur sur son propre compte après le résultat d’un sondage lancé auprès de ses abonnés. Plus de quinze millions y ont répondu et 51,8% ont voté en faveur du «oui» au retour de l’homme politique républicain sur la plateforme.

À la tête du réseau social depuis trois semaines, le multimilliardaire propriétaire de Tesla et de SpaceX notamment avait suggéré au lancement du sondage vendredi soir que son résultat pourrait influencer une décision sur le retour ou non de l’ancien chef d’État sur Twitter puisqu’il l’avait accompagné du message «Vox Populi, Vox Dei» («La voix du peuple est la voix de Dieu»). Au nom de la liberté d’expression, il a déjà rétabli vendredi plusieurs autres comptes d’utilisateurs suspendus.

Trump reste sur Truth Social

Twitter avait banni Donald Trump le 8 janvier 2021, deux jours après l’invasion du Capitole par ses partisans, face au «risque de nouvelles incitations à la violence». Estimant que cette sanction constituait «une décision mauvaise moralement et insensée à l’extrême», Elon Musk avait évoqué dès mai un possible retour de l’ex-président républicain sur la plateforme.

Alors que de nombreuses associations, autorités et annonceurs craignent que les contenus ne soient plus suffisamment modérés sur le réseau social, laissant libre cours à la désinformation, au harcèlement et à d’autres abus, l’homme d’affaires était attendu au tournant sur le sujet. «Vous trahissez notre démocratie», a ainsi réagi, sur Twitter, le président de l’organisation de défense des droits civiques NAACP Derrick Johnson, affirmant que les abonnés d’Elon Musk «ne représentent pas l’Amérique».