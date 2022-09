États-Unis : Donald Trump sera poursuivi au civil pour fraude fiscale

La procureure générale de New York réclame 250 millions de dollars à l'ancien président américain. Des poursuites sont aussi engagées contre ses enfants Donald Jr, Ivanka et Eric.

La procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a annoncé mercredi des poursuites au civil contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants, après avoir mené une enquête sur les pratiques fiscales de son groupe, la Trump Organization. «Nous intentons une action en justice contre Donald Trump pour avoir violé la loi afin de générer des profits pour lui-même, sa famille et son entreprise», a déclaré la procureure lors d'une conférence de presse, un mois après l'audition de l'ancien président républicain par ses services à New York.