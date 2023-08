Etats-Unis: Donald Trump veut récuser la juge de son futur procès

L’ancien président des États-Unis Donald Trump a annoncé dimanche, vouloir «récuser» la juge qui doit superviser son futur procès à Washington, pour avoir tenté d’inverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020, et favorisé l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

«Je ne peux en aucune manière bénéficier d’un procès équitable avec la juge assignée à cette affaire ridicule de liberté d’expression et d’élections justes», a tonné Donald Trump, comme à son habitude en lettres majuscules, sur son réseau social Truth Social.

«Tour le monde le sait, elle comprise. Nous allons immédiatement demander que cette juge soit récusée, sur des fondements très solides, et de même (demander) un dépaysement (du procès) hors de (Washington) DC», a ajouté l’ancien président à propos de la juge fédérale Tanya Chutkan et du tribunal de la capitale fédérale américaine.

Procès à venir «sans délai»

La magistrate Tanya Chutkan doit présider l’affaire qui vaut à Donald Trump sa troisième (et plus grave) inculpation au pénal, et elle est connue pour avoir sévèrement condamné des partisans de l’ancien président ayant participé à l’assaut du Capitole.