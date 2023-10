Donald Trump: «Vous savez, le Hezbollah est très intelligent»

Getty Images via AFP

Donald Trump, ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024.

Donald Trump a essuyé une pluie de critiques, jeudi, de la part du président américain Joe Biden et de certains de ses rivaux républicains pour avoir qualifié le Hezbollah, bête noire d’Israël et allié du Hamas, de «très intelligent».

Critiqué de toute part

Tout-puissant au Liban, le Hezbollah pro-iranien a revendiqué plusieurs tirs sur des positions israéliennes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. «Il est aberrant que quelqu’un, et encore plus un candidat à la présidentielle (…) fasse l’éloge de terroristes du Hezbollah en les qualifiant de «très intelligents», a estimé Ron DeSantis, candidat aux primaires républicaines face à Donald Trump.