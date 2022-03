Football en Italie : Donnarumma refuse de prolonger avec l'AC Milan

Le jeune gardien de but de l'AC Milan Gianluigi Donnarumma, l'un des plus grands espoirs du football mondial, a refusé de prolonger son contrat avec l'AC Milan.

«La décision vient de nous être communiquée par Mino Raiola (l'agent du joueur, ndlr) et elle est définitive», a déclaré lors d'un bref point-presse Marco Fassone, l'administrateur délégué du Milan. «Cette décision nous rend amers mais nous devons avancer et le Milan avance. Nous espérions qu'il puisse être le pilier autour duquel construire notre Milan», a ajouté Fassone. Donnarumma, 18 ans depuis le mois de février, est un phénomène de précocité puisqu'il est titulaire dans les buts du grand club lombard depuis un an et demi.