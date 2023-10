Donner aux enfants «le goût de peindre» par des ateliers

Transmettre son amour de la peinture à des jeunes. Voilà le but de Nelson Neves, artiste-peintre à Niederkorn qui part ce lundi au Cap-Vert. Avec le soutien de l'association Sete Sóis Sete Luas et le ministère de la Culture luxembourgeois, l'artiste exposera et proposera des ateliers de peinture à des jeunes de 6 à 15 ans, sur quatre îles (Ribeira-Grande, Brava, Fogo et Maio). Le but pour ce peintre né au Cap-Vert et arrivé au Luxembourg à 7 ans, est de créer un pont culturel entre ses pays d'origine et d'adoption.