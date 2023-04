Au Luxembourg: Donner aux jeunes le goût de la robotique par le jeu

LUXEMBOURG – La finale du Luxembourg Youth Robotics Challenge a eu lieu ce mardi à Luxexpo The Box, et a été remportée par l'équipe de l'International School of Luxembourg (ISL).

Initier les jeunes à la robotique par le jeu en fonction de leur âge. Voilà le principe du Luxembourg Youth Robotics Challenge, dont la finale a eu lieu hier à Luxexpo The Box. Ainsi, des jeunes du fondamental âgés de 8 et 9 ans, mais aussi des lycéens qu'ils soient au début de leurs études secondaires ou préparant leur bac se sont prêtés au jeu.

Dans la catégorie «robpro», qui s'adresse aux élèves les plus âgés, trois lycées du pays et le Code Club étaient les dernières équipes en lice. Pendant cinq à six mois, les équipes ont conçu leur robot à partir d'un kit de pièces. Il doit être capable de ramasser des palets et de les lancer dans un panier.

Robot mis au point sur le temps libre des élèves

«Les élèves ont mis au point leur robot pendant leur temps libre», explique Jérôme Metzler, professeur de physique et d'informatique au Lycée Vauban et superviseur de l'équipe du lycée. «Ce qui me plaît c'est surtout l'esprit d'équipe, la partie manuelle et de réflexion pour concevoir le robot. Notre but est d'atteindre la finale», expliquait en fin de matinée Tristan, l'un des membres de l'équipe, élève de Terminale.

Et l'objectif a été atteint puisque l'équipe a fini à la 2e place. «On n'est pas vraiment déçu parce qu'avec le bac, les examens, les démarches pour l'université on n'a pas eu le temps de se préparer correctement», confie le lycéen. L'établissement vainqueur est l'International school of Luxembourg (ISL). Code Club Luxembourg a terminé à la 3e place et l'Internat du lycée de Diekirch à la 4e place.