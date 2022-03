«Donner des perspectives aux jeunes et aux salariés»

LUXEMBOURG - Vous êtes un jeune ou une femme? Le LSAP va tout faire pour vous intéresser à la politique.

Sous-représentées dans les partis, ces populations sont une des priorités pour les socialistes, dont l'académie d'été a réuni une centaine de militants et de sympathisants jusqu'à mardi.

La priorité qui découle des discussions est de mettre l'humain au centre de la démarche et de «donner des perspectives aux jeunes et aux salariés en ces temps difficiles», commente un des participants. De plus, le LSAP tient à ce que l'économie ne soit pas entièrement libre, mais «encadrée par des règles strictes».