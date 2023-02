Emploi Luxembourg: «Donner une chance à ceux qui cherchent un travail»

Une quarantaine d'entreprises du secteur de l'horeca sont présentes ce lundi au Parc Hôtel Alvisse pour un Jobday. Plus de 1 000 candidats se sont présentés.

«Je cherche un emploi de barmaid dans un café ou un restaurant familial mais pas d'horaires nocturnes», indique d'emblée Elisabete, une candidate venue de Remich. Selon Christine Schaper, les horaires sont «le plus grand problème» pour attirer des candidats vers l'horeca. «On n'a pas le choix que de s'adapter», ajoute-t-elle.

Avec la pandémie, le secteur a perdu bon nombre de salariés. «Depuis novembre dernier, on a plus de facilité à recruter. Pendant plus de deux ans, c'était très très compliqué de trouver du personnel. Les gens ne postulaient pas. D'une vingtaine de CV par jour, j'en avais un ou deux», explique Florian Vetri, assistant RH pour le groupe La Varenne.