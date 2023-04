Donner une seconde vie à son appareil grâce au Repair Café

Plutôt que de jeter cette machine à café qui ne fonctionne plus, apportez-la samedi au Repair Café organisé pour la première fois à l'ancien abattoir (Schluechthaus) par la ville de Luxembourg. Une dizaine de réparateurs seront là pour estimer d'où vient le problème et aider à réparer. «Le but des Repair Cafés est de réparer l'appareil ou l'objet ensemble», explique Nicole Isaac, de la cellule déléguée à l'environnement de la Ville.