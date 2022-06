Contenu sponsorisé : Donnez plus de sens à votre vie!

Ils ont osé donner plus de sens à leur vie! Dans quelques jours, plus de 100 élèves de la 1ère promotion de l’Académie de Naturopathie Luxembourg auront leur diplôme de naturopathe en poche!

Reconversion professionnelle, retour à l’essentiel, donner du sens à sa vie, revoir sa contribution au monde, préserver sa santé, celle de ces proches et de l’environnement… La naturopathie, considérée par l’OMS comme une médecine traditionnelle, est une discipline passionnante qui crée de plus en plus d’adeptes chaque année, côté particuliers comme praticiens.

L’Académie de Naturopathie à Luxembourg est née de l’engagement ardent du fondateur, David Blondiau, et de son équipe de donner des stratégies au plus grand nombre pour préserver et cultiver leur santé au naturel, de même que celle de leurs proches tout en étant le plus en harmonie avec la nature.

Les 2 piliers majeurs de la naturopathie, alimentation et activité physique, sont en effet le fer de lance du fondateur de l’école, diplômé en nutrithérapie du CERDEN et du CFNA et Personal Trainer depuis plus de 20 ans au Luxembourg,

Visionnez la vidéo du fondateur sur la création et vocation de l’ADNL:

Dans quelques jours, diplôme en poche, plus de 100 élèves de la première promotion de l’Académie de Naturopathie Luxembourg seront prêts à embrasser leur mission d’éducateur de santé au naturel.

Pour la plupart, ces deux années ont été un chemin de transformation et de révélation. Elles ont aussi ouvert la voie à un nouveau chemin professionnel, riche de sens et plus aligné. Ils ont désormais toutes les aptitudes et les attitudes pour éduquer à la santé grâce aux cadeaux offerts par la nature.

Retrouvez leurs témoignages ici:

Depuis sa création il y a 2 ans, l’ADNL a déjà initié et formé plus de 300 personnes à la naturopathie par le biais de la formation en naturopathie de deux années en présentiel ou en e-learning, des formations courtes thématiques et conférences.

Devenir naturopathe, oser se lancer !

L’ADNL propose une formation professionnelle en naturopathie moderne, en présentiel à raison d’un week-end par mois, ainsi qu’en e-learning. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la prochaine rentrée fin septembre 2022. Notez que la formation s’adresse également aux passionnés de solutions naturelles ou à des personnes soucieuses de leur bien-être ou de celui de leur famille.

Portes-ouvertes mercredi 15 juin à 18h30

Rencontrez l’équipe pédagogique et découvrez l’école et ses formations le mercredi 15 juin à 18h30 à l’Hesper Park Luxembourg. Pour s’inscrire : https://www.academie-naturopathie.lu/contact/

Contact :

L’ACADÉMIE DE NATUROPATHIE LUXEMBOURG (ADNL) ET LA FORMATION EN NATUROPATHIE PROPOSÉE PAR L’ADNL NE FOURNISSENT AUCUN CONSEIL MÉDICAL, DIAGNOSTIC OU TRAITEMENT ET NE VISENT EN AUCUN CAS À REMPLACER LES SERVICES ET CONSEIL D’UN MÉDECIN.