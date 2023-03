Belgique/Luxembourg: Donnez votre avis sur la prolongation des réacteurs nucléaires

afp

«Tous les réacteurs des centrales nucléaires belges de Doel et de Tihange doivent être fermés dès que possible». Partagez-vous l'avis du gouvernement luxembourgeois sur la question? Alors que la Belgique a décidé de prolonger de dix ans, après 2026, la durée de vie de ces deux réacteurs du parc nucléaire situé non loin du Luxembourg, une consultation publique vient d'être lancée par nos voisins. Elle vise à «enregistrer les réactions du public» qui peut également consulter le rapport des incidences sur l'environnement (EIE) qu'aura cette prolongation des réacteurs.

Et la consultation, transfrontalière, veut aussi récolter les impressions des résidents du Grand-Duché, jusqu'au 20 mai prochain. Après avoir donné sa localisation, justement, puis son profil, le sondé pourra indiquer s'il est «satisfait de l'exhaustivité (…) de la précision du rapport des incidences sur l'environnement». Disons-le, c'est rapide, quelques secondes suffisent. Une seule étape permet d'apporter un commentaire écrit.

«Le formulaire n'a pas pour but d'être une enquête»

«Le formulaire de saisie n'a pas pour but d'être un échantillon représentatif ou une enquête. La compilation et l'analyse de ces réponses seront ajoutées au rapport final des consultations», précise le ministère de l'Économie belge qui relaye l'initiative. Et d'ajouter: «Votre réaction sera analysée dans le cadre de l'enquête publique. À la suite de la consultation publique et des autres consultations, un projet de loi sera déposé au Parlement. Les discussions sur ce projet de loi et les consultations pourront être consultées sur le site de la Chambres des représentants». En somme, votre avis ne risque pas de bouleverser la décision déjà prise par la Belgique.

Le gouvernement fédéral belge juge «nécessaire» la prolongation de la durée de vie des réacteurs de Tihange et Doel «pour assurer la sécurité d'approvisionnement» en énergie du pays. Le ministère de l'Environnement luxembourgeois rappelait, jeudi, que «le réacteur de Doel 4 a été mis en service en juillet 1985 et devait être désactivé en juillet 2025. Le réacteur de Tihange 3 a été mis en service en septembre 1985 et devait être désactivé en septembre 2025». Au-delà de l'impact sur l'environnement, plusieurs ministres luxembourgeois réclamaient une «analyse technique de sécurité effectuée avec la minutie nécessaire et sans contrainte de temps».

Le rapport des incidences sur l'environnement souligne, entre autres, que «l'analyse démontre que les impacts sur le système hydrographique ne sont pas de nature à affecter l'état écologique de l'Escaut maritime ou de la Meuse», «pour Tihange aussi, on peut conclure que la perturbation de la faune imputable au bruit et à l'éclairage n'est pas considérée comme significative» ou encore que «les effets négatifs de l'exploitation de Doel 4 et Tihange 3 en termes de dépôts acidifiants et eutrophisants sont négligeables».

