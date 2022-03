Dopage : Contreras blanchie, Ramzi rattrapé

Champion olympique aux JO de Pékin, l’athlète se serait dopé. C’est ce que révèle la contre-analyse des échantillons prélevés l’été dernier sur le coureur.

Mais le double champion du monde 2005 du 800 m et du 1500 m, médaillé d'or du 1500 m aux JO de Pékin (2008), n’est pas le seul en cause. Au total, ce sont six sportifs qui ont été rattrapés par les analyses rétrospectives menées cet hiver par le Comité International Olympique (CIO) sur des échantillons datant des JO. L'une des six, l'haltérophile dominicaine Yudelquis Contreras, a elle été blanchie par la contre-expertise.