Paul Pogba pourrait être viré par la Juventus Turin

Getty Images via AFP

L'agence italienne antidopage (Nado) a notifié lundi à Pogba son contrôle positif et il avait cinq jours ouvrables pour demander l'ouverture de son échantillon B. Selon la presse italienne, le résultat de la contre-expertise devrait être connu le 20 septembre.

Pogba, 30 ans (91 sélections), a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udine et la Juventus, comptant pour la première journée du Championnat d'Italie, durant lequel il n'est pas entré en jeu. A l'annonce de son contrôle positif, il a été suspendu à titre provisoire par la Nado.

Il ne peut plus s'entraîner avec la Juventus Turin, club où il est revenu en juillet 2022 après six saisons à Manchester United. Le club piémontais a également suspendu le versement de son salaire, et pourrait le licencier en cas de suspension.