«TFX» : Dorsaf tacle la production de «10 couples parfaits»

La «candidate anonyme» déplore le montage de l’émission de téléréalité diffusée sur «TFX».

Dorsaf a quitté l’aventure, diffusée depuis le 3 janvier 2022 sur TFX, après avoir été désignée par la Love Machine «match parfait» avec Abou. Plus à l’antenne, l’ex-candidate s’est lâchée dans une story Instagram sur la production de la saison 5 de «10 couples parfaits». Selon elle, les téléspectateurs ne voient pas la réalité de ce qu’il s’est passé durant le tournage en 2021 à Marrakech, au Maroc, dans la villa de Gims et sa femme Demdem.

L’«influenceuse» a reposté sur son compte le message d’Histoire2tv qui disait: «Arrêtez de dire que "10 couples" c’est bien. Ils coupent tout, on ne comprend rien aux épisodes. Ils ont coupé une centaine de clashes d’Anissa. La seule qui n’est pas coupée, c’est Romane. Elle, décidément, c’est la star du programme. Moi j’arrête de regarder. Quel est l’intérêt de trouver un "match" et de faire partir 2 personnes? Abou et Dorsaf servaient à quelque chose, comparé à Zoubir par exemple». En plus d’avoir publié ce message, Dorsaf a ajouté: «J’avoue, tout a été coupé!»