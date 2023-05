Football: Dortmund prend la tête de la Bundesliga avant la dernière journée

Mis sous pression par le retour de Lyon et par la victoire de Lille samedi, Rennes a bien répondu dimanche en allant corriger Ajaccio (5-0), déjà relégué et au bout du rouleau, et reste ainsi pleinement engagé dans la course à l'Europe.

Après l'ouverture du score signée Baptiste Santamaria (14e), les deux principaux artisans de la très large victoire rennaise ont été Amine Gouiri et Jérémy Doku. L'ancien attaquant de Nice a ainsi inscrit un triplé, en marquant d'abord de la tête sur un beau centre de Karl Toko Ekambi (2-0, 31), puis sur deux frappes du droit pour les 4e (40e) et 5e buts (71e). Entretemps, Doku avait inscrit le troisième but sur un superbe exploit personnel (37e) et n'avait pas cessé de martyriser défenseurs et milieux de terrain corses, obligés de multiplier les fautes à défaut de parvenir à l'arrêter légalement.