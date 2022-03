Ligue des champions : Dortmund et Lewandowski humilient le Real

Le Borussia Dortmund a battu le Real Madrid 4 à 1 (mi-temps: 1-1) grâce à un quadruplé du Polonais Robert Lewandowski en demi-finale aller de la Ligue des champions de football, mercredi soir, à Dortmund.

Même si leur encéphalogramme semble moins plat que celui du Barça, les Madrilènes seront vraiment confrontés à une véritable mission impossible. On voit mal, en effet, comment Dortmund pourrait ne pas marquer à Madrid. Jürgen Klopp possède à la fois un véritable joyau en la personne de Marco Reus, dont la vitesse et la vista ont posé des problèmes insolubles aux défenseurs madrilènes, et d'un buteur au sang-froid extraordinaire, avec Robert Lewandowski. Le Polonais fut le grand homme du match en devenant le premier à réussir un quadruplé en Ligue des champions face au Real Madrid. Il a frappé aux 8e, 50e, 55e et 67e minutes.