Football européen: Dortmund prend la tête de Bundesliga, le FC Metz tenu en échec en L2

Le Borussia Dortmund s'est imposé sur la plus petite des marges vendredi (1-0) contre Hoffenheim à domicile et a pris provisoirement la tête du classement en ouverture de la 5e journée de Bundesliga. Le BVB, grâce à un but de son capitaine Marco Reus (16e), compte 12 points, et devance notamment le champion en titre le Bayern Munich (10) qui se déplace samedi sur la pelouse de l'Union Berlin, troisième (15h30).