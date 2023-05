Psycho: D’où viennent ces effrayantes pensées spontanées?

Vous roulez en voiture sur l’autoroute. Soudain, une pensée vous traverse l’esprit: vous vous demandez ce qui se passerait si vous tourniez brusquement le volant. Autre exemple: vous êtes en réunion et vous vous imaginez en train de taper la tasse de café de votre collègue sur sa tête. Ou encore, vous vous promenez le long d’un précipice et vous vous demandez ce qui se passerait si vous poussiez quelqu’un en bas.

Les pensées intrusives sont inoffensives

La plupart d’entre nous connaissent ce genre de pensées. Elles ont même fait l’objet d’études scientifiques. On les appelle «pensées intrusives». Ces idées généralement brutales, obscènes et répugnantes provoquent souvent de la honte, un sentiment de culpabilité ou de l’anxiété.

Une mauvaise interprétation du cerveau

Pourtant, la plupart du temps, on essaie de se débarrasser de ces pensées le plus vite possible et de les refouler. Or, elles s’avèrent souvent d’autant plus tenaces que l’on essaie de les combattre.