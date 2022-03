Double attentat sanglant à Peshawar

Au moins une personne a péri et 20 ont été blessées jeudi dans un double attentat à la bombe sur un marché de la grande ville du Nord-Ouest du Pakistan.

La première bombe a explosé dans un marché très fréquenté tuant une personne et blessant au moins 20 autres, dont plusieurs grièvement, a précisé l'officier de police Anwar Shah, dans un bilan encore provisoire.

La première explosion a provoqué un violent incendie dans le marché. Quelques minutes plus tard, une deuxième bombe a explosé dans un autre marché, situé de l'autre côté de la rue, selon la même source, qui n'a pas encore été en mesure de dire si elle avait fait des victimes.

Cette nouvelle attaque intervient au lendemain d'un attentat suicide dévastateur à Lahore, la grande ville de l'Est, revendiqué par les talibans pakistanais: 24 personnes, dont 13 policiers, avaient perdu la vie et plus de 300 avaient été blessées.