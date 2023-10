Double élection à Berdorf: «C'est un moment où on se sent citoyen»

«Ce n'est rien de spécial». La plupart des citoyens de Berdorf abattaient la carte de la routine, dimanche, à la sortie du bureau de vote où ils étaient appelés à voter à la fois aux législatives et aux communales. Seul Vic, 30 ans, trouvait la situation «particulière, car je suis nouveau dans la commune, et je ne connais pas encore bien la vie communale».

Pour Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi, aux Affaires sociales et à l'Insertion, «c'est un moment où on se sent citoyen, mais pas spécialement ''doublement" citoyen''». Quant à établir une hiérarchie entre les deux scrutins, ce dernier s'y refusait. «Chaque élection est importante. Le national a bien sûr une autre dimension, mais le local touche à la vie quotidienne des gens. La bonne gestion d'une commune est importante, disposer des services auxquels les gens aspirent, ...», expliquait celui qui «n'est plus concerné au premier chef par ces votes, car absent des listes».