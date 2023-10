Double homicide à Grosbous, les voisins «sous le choc»

1 / 8 La maison familiale a été mise sous scellées par la police. Nicolas Martin/L'essentiel Nicolas Martin/L'essentiel La police a enquêté sur les lieux du drame. Nicolas Martin/L'essentiel

Sur les marches de cette maison soignée, au cœur du village de Grosbous, à l'Ouest du Luxembourg, une rose a été déposée. Hormis les scellés de la police sur la porte d'entrée et celle du garage, rien ne trahit le drame qui a frappé une famille luxembourgeoise, dimanche vers 17h30. C'est à quelques centaines de mètres de là, au bout de la rue à droite, sur un chemin de terre qui sépare deux champs, qu'un homme de 72 ans et sa femme de 73 ans, à pied, ont été mortellement percutés par une voiture. «Leur voiture», témoignent plusieurs voisins.

Un peu plus tard, leur fils de 33 ans, qui vivait avec eux, a été arrêté au domicile familial. Soupçonné de double homicide, il a été présenté hier matin à un juge d'instruction à Diekirch qui a décidé, suite à l'interrogatoire, de le placer en détention préventive. Selon les premiers éléments de l'enquête, diffusés dimanche par la police, le père serait mort sur le coup et la mère, un peu plus tard à l'hôpital.

Lundi en début d'après-midi, la police scientifique était encore sur place pour réaliser des relevés. L'enquête ouverte pour homicides devra notamment déterminer s'il y a eu ou non préméditation. En d'autres termes, s'il s'agit de meurtres ou d'assassinats. Au bord de la route, les traces de roues dans le champ marquées de blanc par la police, semblent montrer que la voiture a fait un demi-tour dans la terre.

«Cela pourrait être mes parents»

Les voisins de la famille étaient eux, sous le choc. Résidant deux maisons plus loin, un couple a recueilli les chiens avec lesquels se promenaient, selon eux, les victimes au moment du drame. «Nous les connaissions, même si l'on parlait peu. Nous sommes installés ici depuis 13 ans. Eux étaient déjà là, confiait la voisine, très émue. J'ai été alertée par les voitures des pompiers qui montaient». Sortie avec son mari, ils ont aperçu les chiens du couple errer seuls.

«C'est un endroit où les gens du quartier vont souvent se promener. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait des personnes qui s'étaient fait renverser par une voiture et qui étaient par terre là-haut. On a pensé que c'était eux car on a vu les chiens. Ensuite j'ai vu la voiture tout au fond, nous avons reconnu leur voiture». Son mari a assisté à l'arrestation du prévenu au domicile familial, vers lequel il serait revenu à pied, laissant le véhicule sur place. «Il a ouvert la porte et n'a pas opposé de résistance», ajoute-t-il, assurant que le suspect est ensuite resté «longtemps dans la voiture de police».