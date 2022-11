Mondial 2022/Groupe H : Un doublé de Fernandes envoie le Portugal en huitième de finale

Et sur le deuxième but de Fernandes, à la 90e+3 sur pénalty, Cristiano Ronaldo, sorti dix minutes auparavant (82e) pour laisser place à Goncalo Ramos, n'était plus là pour fêter cela avec lui... mais s'est levé de son banc avec effusion.

Dans une vidéo diffusée par la fédération portugaise, on a vu les deux hommes s'échanger un regard noir dans le vestiaire. «Je venais de faire deux heures d'avion, je n'étais pas trop d'humeur, et il a fait une blague», a expliqué le milieu de terrain offensif des Reds Devils, mercredi.

«Il a son propre avion et quand c’est possible on voyage ensemble. Mais cette fois-ci ce n’était pas possible. Quand tu prends des vols réguliers, il peut y avoir du retard et il a fait cette blague», a-t-il ajouté.