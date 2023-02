Deux index en deux mois: «Soit j'augmente les prix, soit je ferme»

L'inflation continue à être forte, au Luxembourg, et entraîne donc une indexation automatique des salaires, traitements, pensions et allocations familiales. La hausse de 2,5% doit entrer en vigueur dès aujourd'hui. Le taux d'inflation annuel s'élève en effet à 4,8% pour le mois de janvier, et franchit donc le seuil déclenchant l'indexation. Outre les salaires et les pensions, la hausse concerne aussi, depuis juin 2022, les allocations familiales qui seront donc aussi en hausse à la même date.