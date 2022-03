Application ludique : Doublicat, l'app pour incarner des gifs célèbres

Une nouvelle application gratuite, pour iOS et Android, permet à l'utilisateur de se mettre dans la peau des personnages des gifs les plus populaires.

Faut-il pour autant se fier à cette application ludique et ne pas craindre pour le respect de sa vie privée, après les cas FaceApp et ZAO? Les développeurs assurent que le selfie de l'utilisateur est immédiatement supprimé. «Nous ne stockons que des représentations vectorielles des traits du visage, que nous ne partageons avec personne», a affirmé le patron de la société, rapporte The Next Web. À noter qu'il n'est à l'heure actuelle pas possible d'utiliser une image de la galerie de photos du smartphone, mais l'éditeur de Doublicat prévoit des mises à jour.