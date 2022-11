Julie Meynen: «Doucement, j'ai commencé à m'éloigner de la natation»

Je suis soulagée. J'ai tout donné. Je n'ai pas de regrets. Mon rêve était d'aller aux Jeux olympiques de Paris. Mais je n'avais plus envie de faire tout ce qu'il fallait pour le réaliser. Mentalement, je n'en pouvais plus. J'ai fait ça pendant quinze ans. On s'entraîne pour améliorer notre technique, mais aussi pour arriver à repousser la douleur. Si j'avais eu de bons résultats récemment, nous aurions une autre discussion. Mais je suis loin de ça. La vérité, c'est que ces trois dernières années je n'ai pris du plaisir sur aucune compétition, je ressentais plutôt de la honte. Je veux garder des bons souvenirs de la natation. Je me sens à l'aise avec cette situation. Je pense que c'est le bon choix.