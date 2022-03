Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi

LUXEMBOURG - Le

Team Luxembourg

de l'Ecotour est prêt

à démarrer.

Pour promouvoir la réduction d'émissions de CO2, la Fédération internationale de l’automobile organise un... grand rallye auto. 3000 km à parcourir de Barcelone à La Haye. Départ vendredi. «En plus, ils nous amènent sur le départ en avion», sourit Ferdy Pautsch. «Mais, par ce biais, nous espérons démontrer au public qu'une conduite économique et écologique est possible même avec une voiture non préparée».