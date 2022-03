Douche froide pour les Duscholux

SANDWEILER - L’entreprise spécialisée dans les articles sanitaires met la clé sous la porte et c’est 59 employés qui restent sur le carreau.

C’est l’OGBL, interrogée par la DNR qui a annoncé la nouvelle: les employés de Duscholux doivent plier bagage. Le conseil d’administration basé en Suisse a estimé qu’il fallait fermer le site de production de baignoires eu égard à la baisse sensible du chiffre d’affaires en France et en Allemagne. Un plan social sera annoncé mardi.

Et cette fermeture a aussi des conséquences pour Belaton, sous traitant qui produit des parois et des portes coulissantes. L'entreprise devrait se séparer de certains de ses collaborateurs, entre 17 et 37. Ils ont déjà reçu leur lettre de licenciement.