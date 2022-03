Douches de lumière dans la salle de bains de demain

La salle de bains se modernise

et devient plus ludique.

Prendre une douche à la bonne température sans se poser de questions est désormais possible grâce à la douche lumineuse. L’eau du pommeau reste verte jusqu’à 32 degrés, devient bleue ou orange entre 32 et 45 degrés et rouge au-delà. Le système fonctionne sans batterie.