Doug sort le grand jeu pour reconquérir Paris

Le couple s’était séparé en juin après six mois de relation. Et si Paris a vraisemblablement flirté avec Cristiano Ronaldo entre-temps, cela n’a pas gêné Doug Reinhardt qui est parvenu à reconquérir le cœur de sa bien-aimée.

Pendant les six mois qu’a duré leur relation, les tourtereaux étaient inséparables et photographiés ensemble nuit et jour. Mais lors de la dispute qui a débouché sur leur séparation, les choses se sont mal passées ne présageant aucunement que le couple pourrait un jour se reformer.

Et bien il faut croire que Doug Reinhardt sait comment faire craquer la riche héritière. Pour la séduire à nouveau, il a tout simplement loué le week-end dernier Wadigi Island, une île paradisiaque dans les Fidji.

Paradis romantique

Enchantés, Paris et Doug ont fait part de leur joie sur leurs comptes Twitter respectifs. «L'île de Wadigi est extraordinaire. C'est tellement beau et je m'amuse beaucoup. Si vous allez un jour aux Fidji, choisissez l'île de Wadigi. C'est le lieu parfait pour être tranquille et trouver une atmosphère romantique», a ainsi écrit Reinhardt.

Alors que la starlette a déclaré: «J’adore Wadigi Island, l'un de mes plus incroyables séjours. C'est un vrai paradis, si beau et tranquille. C'est l'endroit idéal pour des vacances».