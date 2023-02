Douze agents de sécurité de retour à Luxembourg à la mi-mars

LUXEMBOURG – L'appel d'offres va être lancé. Ils seront actifs dans les quartiers de la Gare, de Bonnevoie et de la Ville Haute, pour «assurer le gardiennage et la surveillance de biens appartenant à la Ville de Luxembourg».

La capitale va faire à nouveau appel à des agents de sécurité. VDL

Présents dans la Ville Haute, de juillet à novembre dernier, puis de façon ordinaire sur le marché de Noël, les agents de sécurité privés vont y faire leur retour. Mais ils retourneront également dans le quartier Gare, d’où ils avaient disparu fin 2021, et à Bonnevoie. «L'appel est en cours. L’ouverture des offres est prévue pour le 15 février 2023», indique la Ville de Luxembourg à L'essentiel, précisant que «douze agents sont demandés».

Selon la bourgmestre, Lydie Polfer, ils seront opérationnels «à partir du 15 mars». Leur mission: «Le gardiennage et la surveillance de biens appartenant à la Ville de Luxembourg». Tandis que leur zone d'action concernera «les immeubles et infrastructures sis dans les quartiers Gare, Bonnevoie et Ville Haute». Le contrat a une durée d'un an avec un crédit de 600 000 euros prévu au budget. Ils opéreront sans chien. «Dans le parc oui, mais pas dans la ville», confie la bourgmestre.

Tensions avec Déi Gréng

Ces derniers jours, le tribunal administratif a jugé irrecevables, deux recours de Déi Lenk contestant, en 2021, le fait d'avoir confié des missions aux agents privés dans le quartier de la Gare. Leur intervention a souvent suscité des débats, notamment après la morsure d’un chien en septembre 2021. Et crée de vives tensions entre la Ville et les ministres Déi Gréng de la Sécurité intérieure et de la Justice Henri Kox et Sam Tanson.

«Ils parcourront des trajets bien définis. Notamment au centre-ville avec la place du Théâtre, Hamilius, le bateau pirate... Forcément ils circuleront d'un endroit à l'autre», note Lydie Polfer. La modification de la loi qui régit ces activités prévoit de limiter largement leur champ d'action, interdisant toute patrouille sur la voie publique. Entre les lieux à surveiller, ils n'auront «aucun droit de plus que les citoyens», avait rappelé en juin dernier, la ministre de la Justice, Sam Tanson. Ils auront simplement, comme tout passant, la possibilité de donner d'alerte et de retenir l'auteur sur place en attendant la police, en cas de flagrant délit de grave infraction. «Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des soucis», justifie l'édile de la capitale.

«Je n'ai pas à me plaindre du travail de la police» Lydie Polfer, bourgmestre

Le recours à des agents privés doit-il être lu comme un signe de lacunes de la police? «Je n'ai pas à me plaindre du travail de la police. Il faudrait juste qu'il y en ait plus dans l'espace public. Il y a un manque d'effectifs. La formation prend du temps. On espère qu'il y aura bientôt une présence supérieure avec toujours le projet ''À vos côtés''», dit Lydie Polfer.

La Ville s'apprête aussi à changer son règlement de police, pour intégrer les nouvelles compétences des agents municipaux. «Mais cela concerne des incivilités très précises. La police garde le monopole de l'emploi de la force publique», lance la bourgmestre, qui confie «une grande frustration» que la Ville soit «récipiendaire des critiques», alors que la bourgmestre «n'est pas le chef de la police».