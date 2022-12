En Afghanistan : Douze morts après l'accident d'un camion essence sous un tunnel

Douze personnes sont décédées et des dizaines d'autres blessées dans l'accident d'un camion essence dans un tunnel à l'est de l'Afghanistan, ont indiqué dimanche des responsables talibans. Au moins 12 personnes ont été tuées et 37 autres blessées dans l'incident, a déclaré Hamidullah Misbah, porte-parole du ministère des Travaux publics, ajoutant que le bilan devrait s'alourdir. Selon un haut responsable en charge des questions de santé à Parwan, Abdullah Afghan Mal, «de nombreuses femmes et enfants gravement brûlés» figurent parmi les décédés.