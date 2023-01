Sports: Douze nouveaux dans le Cadre élite luxembourgeois

Douze nouveaux sportifs ont été ajoutés au Cadre élite du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) pour l'année 2023. Sept noms quittent la liste de ces athlètes qui bénéficient d'un accompagnement financier et matériel, dans leur carrière sportive.

Pola Giorgetti (karaté), Tessy Gonderinger (tennis de table), Jeanne Lehair (triathlon), Ben Moes (tir à l'arc), Victoria Rausch (athlétisme), Kim Schmidt (badminton) ainsi que le relais 4x100 de natation intègrent directement la liste tandis qu'Eva Daniëls (triathlon), Vivien Henz (athlétisme), Ruben Querinjean (athlétisme), Marie Schiltz (attelage) et Luc Wirtgen (cyclisme) sont promus depuis le Cadre promotion, l'antichambre du Cadre élite. Cinquante-cinq sportifs et trois équipes font partie du cadre pour l'année 2023.

«L'année d'un sportif de très haut niveau, c'est 100 000 à 150 000 euros»

«Il y a des projets olympiques qui ne coûtent pas cher, et d'autres qui coûtent cher, observe Raymond Conzemius, directeur technique du COSL. Il y a un plafond à 30 000 euros, plus 20 000 euros via le ministère des Sports et la section des sportifs d'élite de l'armée. Mais l'année d'un sportif de très haut niveau, c'est 100 000 à 150 000 euros».